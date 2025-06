Un uomo di 73 anni, G. A. S., originario di Mamoiada ma residente in città, è stato arrestato ieri sera a Nuoro a seguito di un intervento della polizia per una lite in famiglia. L’uomo è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e porto abusivo di armi.

L’allarme è scattato dopo una telefonata al numero di emergenza da parte di una donna, che segnalava la presenza di un uomo armato di coltello, in evidente stato di alterazione, e una violenta discussione in corso.

Due volanti della Questura sono intervenute rapidamente sul posto, nelle case popolari del rione Trenino. Gli agenti hanno trovato l’uomo, in via Martiri della Libertà, nel quartiere del Nuraghe, visibilmente agitato e con un coltello in mano. Nonostante i ripetuti inviti a gettare l’arma, l’uomo ha rifiutato di obbedire. Dopo alcuni momenti di tensione, è stato bloccato e arrestato.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche una pistola carica, nascosta nella cintola: pare che fosse detenuta legalmente. L’uomo è stato condotto in Questura in stato di arresto e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza dell’arma da fuoco

