La Squadra Mobile di Nuoro ha denunciato due donne di etnia rom ritenute autrici dei furti di appartamento che si sono registrati nei giorni scorsi a Nuoro.

Le due, tra cui una minorenne, avevano preso in affitto una casa in costa tra San Teodoro e Budoni e da lì, con un’auto a noleggio, raggiungevano la città. Almeno quattro le case svaligiate nei giorni scorsi, oro, gioielli e migliaia di euro in contanti il bottino portato via dalle case.

Le donne agivano di giorno, soprattutto durante l’ora di pranzo, forzando con un piede di porco le serrature oppure i nottolini nel quartiere a cavallo tra piazza Veneto e via Gramsci. Gli agenti della Mobile guidati da Fabio Di Lella sono riusciti ad individuare le ladre grazie alle serrate indagini e alle telecamere.

Oggi sono scattate le perquisizioni che hanno consentito di ritrovare elementi utili a confermare i sospetti. Una delle due donne era già stata denunciata quattro anni fa per dei furti commessi in città. La polizia non esclude che la banda possa contare su altre complici, per questo raccomanda di non tenere valori in casa, chiudere attentamente le abitazioni, e invita a segnalare qualsiasi sospetto.

