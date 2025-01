L'ASL 3 di Nuoro annuncia l'entrata in funzione di due nuove apparecchiature sanitarie all'avanguardia, che segnano un importante passo verso l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi diagnostici sul territorio. Si tratta di un tomografo a risonanza magnetica (MRI) e di un tomografo assiale computerizzato a 128 strati, destinati a rafforzare il reparto di Diagnostica per immagini dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Per entrambe le apparecchiature è stata conclusa la fase di collaudo.

Le nuove tecnologie sono state acquistate con i fondi del Pnrr. Grande soddisfazione da parte dell'ASL per il completamento dei collaudi delle apparecchiature, e si sottolinea l'importanza di queste innovazioni per la qualità della diagnostica e la cura dei pazienti. «L'introduzione di queste tecnologie», ha dichiarato il direttore generale dell'ASL Nuoro Paolo Cannas, «rappresenta un significativo avanzamento dal punto di vista diagnostico, con un impatto diretto sulla qualità dei percorsi clinici assistenziali. Grazie alla maggiore accuratezza nelle diagnosi, i medici saranno in grado di sviluppare piani terapeutici più mirati, migliorando l'efficacia dei trattamenti e riducendo i tempi di intervento».

Anche il San Camillo di Sorgono si prepara ad accogliere una nuova macchina diagnostica di ultima generazione, una nuova TAC.

