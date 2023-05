Crolla il muro di sostegno di un cortile di via Ubisti a Nuoro.

Per fortuna in quel momento non c’era nessuno, mentre sono state danneggiate dalla terra e dai detriti due auto.

Sul posto una squadra del Comando Provinciale Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza sito e macchine.

È intervenuta anche la Polizia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata