Il tetto di una vecchia casa in via Roma, nel quartiere di Santu Predu a Nuoro, è crollato questa sera poco prima delle 20. L’allarme è scattato intorno alle 19.40, quando sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Secondo quanto accertato, il cedimento ha interessato il piano di copertura di un vetusto edificio situato nella centrale via Roma. Il dissesto si è esteso anche a un piano sottostante caratterizzato da orizzontamenti in legno.

Fortunatamente le strutture sono implose all’interno delle mura perimetrali dell’immobile, senza provocare ricadute di materiale sulla pubblica via e senza coinvolgere persone. Lo stabile, infatti, risultava disabitato al momento del crollo.

Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco per effettuare le verifiche sulla stabilità dell’edificio, mentre la Polizia Locale ha provveduto agli accertamenti e alla gestione della sicurezza dell’area.

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