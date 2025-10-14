Alcuni calcinacci si sono staccati questa mattina dalla facciata di un edificio che si affaccia su piazza Crispi, proprio di fronte alla sede delle Poste centrali di Nuoro. Non si sono registrati danni, ma per precauzione è stata disposta la chiusura di una parte della piazza.

L’area interessata è stata transennata e comprende alcuni stalli di sosta e le postazioni dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. La Polizia Locale ha limitato l’accesso alla zona per consentire le verifiche tecniche e gli eventuali interventi di messa in sicurezza.

Disagi comunque limitati anche alla viabilità: chi arriva da via Dante è costretto a svoltare in via Ferracciu.

