Paura nel pomeriggio di oggi a Nuoro, dove un giovane di 18 anni, neopatentato, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 nella zona di Mughina, alla periferia della città.

Il ragazzo, classe 2006, era alla guida della propria auto quando, affrontando una curva lungo la strada provinciale per Orgosolo, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada e si è ribaltato. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il giovane all’ospedale San Francesco di Nuoro. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

