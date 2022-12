Attività svolte, le previsioni e il piano d'azione.

Attorno a questi temi si svolgerà una tavola rotonda, organizzata da tre Comuni, sulla emergenza cavallette nella Sardegna centrale.

L'incontro, protagonisti gli amministratori comunali di Ottana, Noragugume e Sedilo, si terrà mercoledì (inizio ore 9), nell'aula consiliare del comune di Noragugume. Oltre alla segreteria organizzativa di Laore, alla tavola rotonda, moderata dalla sindaca Rita Zaru, vi parteciperanno degli stakeholder locali, allevatori ed amministratori regionali, amministratori comunali e anche qualche parlamentare.

In particolare è prevista la partecipazione di Alexandre Latchininsky, entomologo, responsabile della gestione delle locuste della Fao. Lo stesso martedì visiterà le aree colpite dal fenomeno e analizzerà i sistemi di lotta attuati finora nell'isola quest'anno. L'esperto darà anche i primi suggerimenti ai tecnici regionali, in campo in questa difficile battaglia, mentre gli amministratori locali stabiliranno un contato costante e prezioso con la Fao, per la risoluzione del problema.

In collegamento dall'Australia, alla tavola rotonda parteciperà anche Angelo Loi, ricercatore sardo che collabora con la Regione, che illustrerà la lotta alle cavallette che si attua in Australia, utilizzando i sistemi foraggeri appropriati. Quello di Noragugume sarà un momento importante per cercare delle soluzioni capaci di sconfiggere il fenomeno delle cavallette, che negli ultimi anni hanno devastato i campi tra Bolotana, Ottana, Noragugume, Sedilo, Oniferi e anche Orotelli.

