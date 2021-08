Il Commissariato di Macomer ha eseguito un’ordinanza nei confronti di un 39enne del luogo per i reati di maltrattamenti di in famiglia: prevista per l’uomo l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dalla donna, di 33 anni, hanno consentito di riscontrare ripetuti episodi di maltrattamento con minacce e molestie, seguite da messaggi umilianti e pedinamenti sfociati in un vero e proprio inseguimento in auto terminato con un tentativo di speronamento, mettendo anche a repentaglio l’incolumità della donna.

(Unioneonline/v.l.)

