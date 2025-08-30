Malore nelle acque di Osala: militare si getta in acqua e salva un bagnanteNicolò Carta, paracadutista della Folgore originario di Bultei, è riuscito a trascinare l’uomo a riva. Il sindaco e consigliere regionale: «Grati per questo gesto»
Una pomeriggio che rischiava di trasformarsi in tragedia, quello di ieri, nella Marina di Orosei, dove un bagnante è stato colto da un malore mentre si trovava nelle acque di Osala.
A strapparlo dall’annegamento, Nicolò Carta, paracadutista della Folgore originario di Bultei, in licenza sulla località balneare. Immediato l’intervento del militare, tuffatosi in mare dopo aver notato l'uomo in difficoltà. L’ha quindi trascinato a riva, dove sono stati tempestivi i soccorsi del personale 118.
A raccontarlo sui propri account social, il consigliere regionale di Fdi ed ex sindaco del paese Franco Mula: «Il bagnante è stato trascinato a riva, fra il mare mosso, dal militare e poi soccorso dalle ambulanze 118». Per poi aggiungere: »Un grazie di cuore arriva da tutta la comunità di Orosei».
Decine i commenti di elogio al militare, fra cui spiccano quelli degli stessi oroseini e diversi compaesani dal paese del Goceano.
Emozionata la madre del parà, Cristina Falchi che si è detta “orgogliosa” del gesto del figlio.