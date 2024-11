Tutto è stato aggiornato verso la metà di dicembre, ma dal vertice tenutosi oggi pomeriggio a Cagliari, nell'ufficio di presidenza, sono scaturite importanti novità, legate all'avvio degli impianti per il trattamento dei rifiuti, facendo sperare i lavoratori della Tossilo Spa. Nulla di definito però, anche se la concretezza e dati certi sono stati chiesti dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. Intanto l'associazione di imprese che ha realizzato il nuovo termovalorizzatore ha comunicato alla Regione l'avvio degli impianti per il 27 dicembre.

Un avvio che però deve seguire un iter burocratico e autorizzativo, affidato alla stessa impresa, fino al collaudo, che dovrà avvenire dopo il sesto mese, quindi a giugno. Contestualmente i lavoratori della Tossilo Spa saranno impegnati nella formazione. Questo quanto scaturito oggi pomeriggio nel vertice tenutosi nell'ufficio di presidenza della Regione, con Alessandra Todde, l'assessore all'ambiente Rosanna Laconi, all'industria, Emanuele Cani, la Provincia, i rappresentanti del Consorzio provinciale di Nuoro e del Zir di Macomer, quindi il capo di gabinetto dell'assessorato al lavoro, i sindaci di Macomer e Borore. "Si parla concretamente della soluzione dei problemi di Tossilo. Possiamo dire che la Regione ha un grande presidente, che ha capito quali sono i problemi- dice il sindaco di Macomer Riccardo Uda- che cerca di risolverli basandosi su fatti concreti. Attendiamo i risultati".

La Todde vuole quindi vederci chiaro e avere dati certi. Con tutti ha quindi concordato l'aggiornamento del vertice, fra due settimane, con un cronoprogramma sul riavvio impianti. Nel mentre si devono trovare certezze per i lavoratori, che dal 31 dicembre resteranno senza lo stipendio. "Il comune di Borore- dice il sindaco Alessandro Porcu- continuerà a sostenere le ragioni dei lavoratori e continuerà anche a ricercare le soluzioni per il riavvio degli impianti. Attendiamo l'aggiornamento del tavolo interassessoriale per avere tempistiche sul riavvio degli stessi impianti e sulle condizioni di salute e sicurezza. Attendiamo anche il riavvio immediato dell'impianto di compostaggio". Le parti si incontreranno nuovamente verso la metà di dicembre per poter dare concretezza a quanto è stato discusso ieri. Dal canto suo, il rappresentante del sindacato, Pietro Mulargiu, della Cgil, non intende esprimere giudizi. "Anche se oggi si è finalmente affrontato il problema di Tossilo, resta ferma la nostra preoccupazione per i lavoratori".

