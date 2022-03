Una panchina lilla simbolo di sensibilizzazione e contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare è stata inaugurata oggi al parco Pineta Albano di Macomer, in occasione della "Giornata del Fiocchetto Lilla", appuntamento nazionale per accendere l'attenzione su una problematica che durante la pandemia ha registrato un forte aumento anche nel nuorese.

L'iniziativa che ha coinvolto le scuole superiori e medie locali, è del Centro Ananke, con il sostegno del comune di Macomer e dell'Unione dei Comuni del Marghine. Obiettivo: aiutare chi lotta contro anoressia, bulimia, obesità e altre forme di "Dca", coinvolgendo nel percorso di cura tutta la famiglia.

"Un simbolo per ricordare chi non ce l'ha fatta – spiega Simona Pisu, coordinatrice di Ananke Cagliari- e per sensibilizzare soprattutto i giovani, su queste patologie che attraverso il corpo comunicano disagi ben più profondi. Durante il lockdown c'è stata una impennata di casi del 40%, almeno quelli denunciati: sono ancora tante infatti, le persone che non chiedono aiuto. Anche nel nuorese abbiamo registrato un grande numero di richieste di assistenza, per questo a breve apriremo un centro Ananke a Macomer, per garantire la presenza di un'equipe di esperti sul territorio".

Grande il coinvolgimento degli studenti che hanno condannato ogni forma di pregiudizio e discriminazione verso chi soffre di tali disturbi . "La società -raccontano- basa il suo giudizio su gusto estetico e apparenza. Dobbiamo sostenere le persone che vivono questi problemi, affinchè non si sentano sole nella loro battaglia".

"Abbiamo coinvolto le scuole nell'iniziativa – spiega il vicesindaco di Macomer, Rossana Ledda - perchè occorrono coscienza e conoscenza del fenomeno per poterlo affrontare".

"Oggi i ragazzi – conclude Dalila Puggioni - consigliera comunale all'Istruzione - hanno aggiunto un tassello fondamentale al proprio bagaglio di conoscenze"

