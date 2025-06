Domani, quasi per l'intera giornata, sei paesi, tra cui Macomer, Borore, Birori, Dualchi, Noragugume e Sedilo e la stessa area industriale, rischiano di rimanere senz'acqua, per un intervento programmato da Abbanoa, a causa di una perdita idrica a Tossilo.

Un intervento che inizia alle 8 e si protrarrà almeno fino alle 17. Si tratta di un intervento programmato dai tecnici di Abbanoa, per la manutenzione dell’acquedotto Temo nel tratto di condotta foranea in località Tossilo, in territorio del Comune di Macomer.

«Per l’esecuzione delle operazioni - scrive in un comunicato Abbanoa - dalle 8 fino all’ultimazione dell’intervento, occorrerà interrompere l’alimentazione idrica ai serbatoi dei Comuni interessati. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi, ma non si escludono cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione durante la giornata».

Abbanoa comunica anche che sarà cura dei tecnici contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Abbanoa segnala anche che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

