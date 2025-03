Forse uno stop non rispettato, forse la velocità e la distrazione, l'impatto che ha coinvolto tre auto è stato inevitabile. Un incidente stradale si è verificato in pieno centro a Macomer, in piazza Sant'Antonio. Tre le auto coinvolte: un’Audi, una Peugeout e una Panda.

Giuseppina Palmas, 56 anni, residente in paese, è stata ricoverato con l'elisoccorso in ospedale, in gravi condizioni. Gli altri sono stati medicati sul posto.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macomer, gli agenti del commissariato e i vigili del fuoco, che stanno ricostruendo la dinamica e scoprire eventuali responsabilità. Il traffico è rimasto paralizzato per circa un'ora.

© Riproduzione riservata