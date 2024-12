Le iniziative per contrastare la violenza contro le donne proseguiranno anche nel prossimo anno.

Lo annuncia Maria Giovanna Porcu, direttrice del distretto sanitario di Macomer. «Gli incontri della rete antiviolenza del territorio del Marghine - dice la direttrice - proseguiranno anche il prossimo anno, con l'obiettivo di proseguire il lavoro iniziato, prestando particolare attenzione ai temi della formazione, prevenzione, procedure e sostegno alle vittime di violenza di genere. L'auspicio è quello di sperimentare modelli organizzativi nuovi, costituiti da equipe trasversali e multidisciplinari, che affrontino le problematiche socio sanitarie con un approccio attivo, di rete e per il bene comune, così come previsto dalla recente riforma sanitaria territoriale».

Una sola parola d'ordine: mettere in campo importanti azioni di prevenzione per arginare il fenomeno della violenza di genere. Azioni iniziate nello scorso mese di marzo dal Consultorio Familiare di Macomer che, in collaborazione con gli insegnanti, ha guidato una serie di incontri nelle scuole medie sull'educazione, dove sono stati formati ben 120 studenti. Iniziative che vedono protagonista anche l'equipe del Centro Antiviolenza e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Lo scorso 29 novembre, con il patrocinio del comune di Macomer, si è svolto un importante convegno dal titolo "Donne libere di essere: le sfumature della violenza”.

Un evento partecipatissimo che è servito per fare la sintesi del lavoro svolto fino ad oggi dalla rete distrettuale. Tra le iniziative portate avanti vi è un progetto di prevenzione avviato nelle scuole, ed è proprio con gli studenti che la rete antiviolenza distrettuale ha raggiunto uno dei tanti risultati positivi. Il progetto del Distretto Socio Sanitario, nacque assieme alla proposta di attivazione, nel Distretto di Macomer, di un tavolo locale permanente per lavorare in rete sulle problematiche sanitarie e sociali, in particolare sulla violenza di genere, che ha il compito di programmare e coordinare le politiche regionali contro la violenza di genere in coerenza con quanto previsto dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne.

