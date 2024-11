Un servo pastore di 46 anni di Illorai, P.C., che lavora presso un'azienda di Macomer, è stato portato ieri notte in codice rosso al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro con una grande ferita all'addome.

Sul ferimento dell'uomo, a tarda sera, è ancora mistero. Ad accompagnare l’uomo all'ospedale l'ambulanza medicalizzata di Ghilarza, arrivata nelle campagne di Macomer, in zona S'Erbagusa, dopo l'allarme lanciato al numero unico di emergenza. Si parla di un possibile incidente sul lavoro, per quanto riferito ai primi soccorritori: l’uomo si sarebbe ferito con un paletto in campagna. Una dinamica ancora tutta da chiarire per capire come sia stato possibile procurarsi un taglio netto dell'addome che ha provocato un'eviscerazione.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Macomer guidati da Giovanni Maria Seu che anche questa mattina sono tornati sui luoghi a fare un sopralluogo, per verificare eventuale corrispondenza con il racconto fornito. Al momento gli inquirenti tengono il massimo riserbo, ma è stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di lesioni.

