Promuovere il commercio e far diventare nuovamente Macomer punto di riferimento in tutto il territorio, grazie alla sua posizione baricentrica in tutta l'isola. Prerogative che hanno fatto nascere il Centro Commerciale Naturale Macomer, che conta l'adesione di una ottantina di attività commerciali, diventando operativo e protagonista, assieme alla Camera di Commercio di Nuoro, il Comune di Macomer, il Polo Culturale Giovanile e il Centro Servizi Culturali, del nutrito programma di manifestazioni di piazza, legate alla feste natalizie, per tutto il mese di dicembre e fino al prossimo 6 gennaio.

«Il Centro Commerciale Naturale è già una importante realtà in questo territorio - dice la presidente, Maddalena Sedda - ci siamo presentati alle istituzioni locali con un programma di idee di rilancio e vari progetti, non solo per dare un senso al Natale, ma anche alle varie feste e manifestazioni che si svolgono durante l'anno a Macomer, anche nel periodo estivo. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare la nostra cittadina, facendola diventare nuovamente un grande polo attrattivo, dal punto di vista commerciale, grazie anche alla sua posizione geografica baricentrica, facilmente raggiungibile da tutte le parti».

E tutto sta funzionando, visto che il programma di manifestazioni natalizie sta raccogliendo consensi. Soddisfazione viene manifestata da Fabiana Cugusi, assessore alla cultura e al commercio, che ha accolto le proposte formulate dal Centro Commerciale Naturale. «Non posso che essere soddisfatta per come stanno procedendo le manifestazioni di piazza in questo mese di dicembre, che viene ravvivato da varie manifestazioni e iniziative varie che stanno coinvolgendo tutti, in particolare le varie associazioni culturali cittadine. Credo che il Centro Commerciale Naturale sia già una importante realtà, che opera per promuovere la cittadina e il territorio, dal punto di vista commerciale e culturale».

