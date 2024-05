I protagonisti sono gli amanti della buona musica, quindi i giovani, in particolare quelli amanti dell'Heavy Metal. Un evento importante, per il territorio e finalizzato all'inclusione.

Organizzata dall'associazione The Coven, domani sera, con inizio alle 19, nel centro dei servizi culturali Unla si svolgerà la manifestazione musicale Macomer Musica Maker, dove protagonisti sono tre gruppi musicali.

Una manifestazione realizzata dall'associazione The Coven, in collaborazione con L'Arci, il Centro Servizi Culturali Unla, col patrocinio del Comune e della Pro Loco. Un evento che arriva a pochi giorni dalla proiezione del docufilm Kissing Gorbaciov.

Domani sera i protagonisti sono gli Earth, col tributo ai Black Sabbath, gli Steel Priest, col tribute band dei Judas Priest e Magnetica, tribute band dei Metallica. Gianfranco Mulas, presidente dell'associazione The Coven, garantisce la bontà della manifestazione.

«È un evento per il nostro territorio, che ha l'obiettivo di far incontrare, in una serata fantastica, gli amanti della buona musica e in questo caso dell'Heavy Metal. Una serata musicale per tutti, all'insegna dell'inclusione, per salutare l'arrivo della buona stagione e per dare sfogo alle tante richieste che arrivano in particolare dal mondo giovanile». La manifestazione avrà inizio alle 19, all'interno delle ex caserme Mura.

