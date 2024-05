In qualche maniera sono stati anche loro protagonisti del piccolo schermo, tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta. Tre leggende della musica in Sardegna, Tonietto Salis, Antonio Sardu e Antonello Gallus, che saranno protagonisti, sabato sera, della manifestazione che si svolge nel centro intermodale di Macomer, dove è stata allestita l'originale mostra "Scatole di Luce", unica in Italia, dove in vetrina ci sono centinaia di apparecchi televisivi che ripercorrono 70 anni di storia della tv italiana e quella musicale in Sardegna. Iniziative che si inquadrano nel tema "La musica e la Tv, i musicisti sardi e la televisione, da Gambale Twist dei Barritas in poi".

Sabato saranno protagonisti i tre celebri musicisti sardi (Tonietto Salis, Antonio Sardu e Antonello Gallus), con Anthony's Trio, un lavoro completamente acustico e interamente strumentale, con brani dei Beatles e del celebre gruppo musicale sardo Salis&Salis, arrangiati per chitarra acustica e percussioni. Si tratta di una incisione raffinatissima, che sarà proposta al pubblico, che si preannuncia numeroso, con brani storici e buona esecuzione musicale, che bene si colloca nell'iniziativa voluta dall'associazione culturale Maart City Heart, che ha allestito l'originale mostra "Scatole di Luce".

Il presidente della associazione e direttore artistico della mostra, Marco Benevole, ideatore dell'iniziativa, espone la manifestazione con entusiasmo: «Una performance musicale da ascoltare tutta di un fiato, della quale si sentiva davvero il bisogno. Lo presenteranno gli autori al Maart City Heart, accompagnati da un allestimento video e circondati da una scenografia mozzafiato, tra i vecchi apparecchi televisivi, esposti assieme ad altri strumenti d'epoca».

