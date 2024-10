È il labrador Emy’S Butterflies Felix di Gianfranco Bellè il vincitore del concorso National Dog Show Logudoro, che si è svolto sabato nella splendida cornice dell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio. Al secondo posto, la competente giuria, ha premiato la whippet Uptempo Anima Latina di Monika Bertova. Il terzo classificato e uno Straffordshire Bull Terrier, Cow Boys From Helle di Nicola Pibiri. I tre cani sono stati scelti tra i 451, giunti da tutte le parti della Sardegna, che hanno riempito di colori vivi la giornata di ieri in quell'angolo della montagna, dove sono arrivati appassionati da tutta l'Isola, trasformandola in una giornata di festa.

«Siamo più che soddisfatti e contenti della fiducia che gli espositori sardi hanno posto in noi, con la bellezza di 451 cani», dice il presidente dell'associazione organizzatrice, Luca Soddu. «Un numero non facile per la cinofilia in Sardegna, considerando che si trattava di un concorso nazionale e non internazionale. I protagonisti della splendida giornata sono stati i cani, tutti i 451 giunti a Macomer. Dobbiamo dire a tutti un grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare anche gli amministratori comunali di Macomer, in primo luogo il sindaco Riccardo Uda e il consigliere comunale Danilo Masala, per la disponibilità e per averci ospitato e patrocinato l'iniziativa".

