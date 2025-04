Gli operai della Provincia sono intervenuti stamattina per liberare la strada dai blocchi di cemento, semaforo e quanto altro. Via quindi il senso unico alternato e via i semafori nel tratto di strada della zona di Orovò. La circolazione, dopo circa un anno, nella ex Carlo Felice torna alla normalità. Non più strozzature, che creavano tanti disagi, ma la carreggiata è stata liberata definitivamente, permettendo la libera circolazione in entrambi sensi di marcia, per collegare Macomer con l'area industriale di Tossilo e la statale 131 da e per Cagliari.

«Siamo intervenuti dopo aver fatto una valutazione tecnica - dice l'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini - la strada è nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia, con la messa in sicurezza del fronte franoso che sarà eliminato grazie ad un finanziamento e un incremento di risorse».

La strada era stata chiusa in parte, all'inizio del mese di giugno dello scorso anno, a causa di un fronte franoso che aveva ostruito in parte la carreggiata. Una situazione che ha creato disagi e anche malcontento. Ora, finalmente, la Provincia ha liberato quel tratto di strada, mettendo in sicurezza anche il fronte franoso.

