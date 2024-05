In collaborazione con la Guardia Costiera di Bosa, stamattina, nell'aula magna della scuola media di Via Ariosto si è svolta una importante manifestazione, che ha visto protagonisti gli alunni, insegnanti, ma anche gli amministratori comunali, su un tema non banale: "Vivere il mare in sicurezza". Un argomento di grande attualità, alla luce di quanto è avvenuto lo scorso anno nella spiaggia della Planargia, dove ha perso la vita un bambina di Macomer.

In cattedra per circa due ore, il tenente di vascello, Alessandra Gabrini e il primo maresciallo Andrea Serino, della guardia costiera di Bosa, dopo una conferenza esposta con estrema semplicità, ma allo stesso tempo con un tema preciso, quale il rispetto delle regole sulla sicurezza in particolare, ("il mare va rispettato"), hanno risposto alle tante domande dei ragazzi, che hanno così dimostrato di aver capito questa lezione, considerata alla pari di altre materie scolastiche, grazie all'intuito del dirigente scolastico, Sergio Masia.

"Il mare è un elemento che ci ricorda tante cose belle- ha detto Masia- ma se non va rispettato, anche dal punto di vista ambientale, può diventare pericoloso". Il sindaco, Riccardo Uda, ha parlato di rispetto del mare e della legalità. "Questa è una lezione importantissima, perchè il mare è una cosa importante che riguarda anche il nostro territorio. Il mare va vivere momenti piacevoli, ma ancor piacevole diventa quando si rientra nelle nostre case e raccontare ai genitori e agli amici la giornata bella trascorsa in serenità". Il dirigente scolastico, Sergio Masia, commenta: "Quando i ragazzi fanno tante domande, vuol dire che la lezione è servita e suscitato interesse. Questo mi fa piacere e si può dire che la manifestazione ha avuto un gran successo".

© Riproduzione riservata