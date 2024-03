Incontro con gli studenti contro il fenomeno del bullismo, da cui non è immune Macomer e il suo territorio. Promosso dagli istituti comprensivi "Giannino Caria" e "Binna-Dalmasso", domani mattina nel centro culturale Unla (ex caserme Mura), ci sarà un incontro importante, legato a questo fenomeno, che ormai in tanti definiscono un vero e grave problema.

I ragazzi delle classi terze e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado incontrano il dirigente del commissariato di polizia di Macomer, Federico Farris, che parlerà ai ragazzi del fenomeno del bullismo in ogni sua forma e delle conseguenze per chi lo subisce e per chi compie atti di sopraffazione e persecuzione nei confronti di altri ragazzi e di altre persone. Problema che, in certi casi, può avere conseguenze anche di ordine penale.

Domani mattina si parlerà anche ci cyberbullismo e dell'importanza di un uso consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, legato proprio ai social. Il dirigente di polizia spiegherà quelle che sono le condotte più frequenti e quali sono gli strumenti per difendersi e disposizione dei giovani.

© Riproduzione riservata