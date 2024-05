È stato inaugurato stamattina a Macomer il nuovo mercato coperto Campagna Amica di Coldiretti.

A partire da oggi e poi tutti i mercoledì, si possono acqiostare, a chilometro zero, frutta e verdura di stagione, formaggi del territorio, pasta, pane, dolci, miele e anche piante e fiori, uova, carne, funghi, olio, vino, birra e quanto altro.

Uno spazio importante per il Marghine, dedicato alle 14 aziende produttrici, con classici prodotti a chilometri zero, di grande qualità.

«Proponiamo importanti eccellenze agroalimentari - dice Alessandro serra, direttore di Coldiretti per le province di Nuoro e Ogliastra - a cui bisogna dare impulso per la qualità certificata e salutare, che è disposizione dei clienti».

Oltre alla vendita, saranno organizzati dei laboratori tematici con la presenza delle scuole, non solo di Macomer. «Una iniziativa che si colloca bene nelle ex caserme Mura, accanto al Centro per i servizi culturali- dice il sindaco Riccardo Uda - perchè si tratta di un fatto culturale importante, ben strutturato e bene organizzato».

Il mercato coperto aprirà tutti i mercoledì, la mattina dalle 8.30 fino alle 13.30.

Stamattina centinaia di persone hanno potuto fare la spesa e acquistare prodotti genuini e sani.

