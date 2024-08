Nella riunione lampo di oggi pomeriggio a Macomer il Consiglio comunale, all'unanimità, ha dato il via libera al progetto per la messa in sicurezza del fronte roccioso, a protezione del tratto iniziale della statale 129 Macomer- Nuoro, nella zona di Funtana 'e Cannone.

Una approvazione che consiste in una variante al Puc, per poter intervenire nell'antico viottolo, tra la via Lepanto, sotto la chiesa parrocchiale di San Pantaleo, che si innesta proprio nella strada statale, vicino al viadotto di S'Adde.

Un viottolo che, quando piove, diventa un torrente, che trascina detriti e quanto altro sulla strada. Il Comune, lo scorso anno, ha recuperato un finanziamento di 250 mila euro della Regione, risalente al 2018, che era andato perduto, che rientra nel piano regionale delle infrastrutture. Oggi pomeriggio il consiglio comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la variante al Puc.

Un intervento che si rende necessario per evitare che il fronte franoso, esistente tra il viottolo e la strada, possa diventare un pericolo per la circolazione stradale. Il sindaco Riccardo Uda ha parlato anche dell'altro ingresso, (per Tossilo), col traffico ancora regolato da semaforo, per il quale chiede un intervento urgente della Provincia. Il consigliere di minoranza, Luca Pirisi, ha chiesto una riunione del consiglio comunale a settembre per discutere delle criticità esistenti a Macomer, nelle strade e nelle vicinanze delle case.

