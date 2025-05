Hanno gareggiato alla pari, senza barriere, con grande spirito di amicizia, all'insegna della solidarietà e dell'inclusione.

Una giornata particolare, vissuta da tanti, dai disabili in particolare, come un momento di grande festa. Il calcio, il basket, il go-kart, l'handbike, il tiro con l'arco e tanto altro nella grande festa dello sport, che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi con disabilità, provenienti da diverse parti dell'Isola, che hanno dato vita alla manifestazione Sportinsieme, il consueto appuntamento annuale, organizzato dall'associazione culturale "Tottuparis", in collaborazione con l'amministrazione comunale. Tutti insieme hanno dato vita ad una giornata colma di sport e amicizia. Una grande festa, con i campi di gioco e di sport di Sertinu, per l'intera giornata, sono stati invasi da centinaia di persone, nella giornata dello sport, soliadierietà e inclusione, vissuto intensamente, insieme.

Una esperienza che va oltre l'agonismo, per dimostrare che lo sport è per tutti, dove non esistono barriere e dove, invece, c'è tanta inclusione.

Un solo desiderio quello dei partecipanti: vivere la magia del movimento, difendere i colori di una maglia e stare insieme.

«Una giornata particolare- dice il presidente di Tottuparis, Giampaolo Naitana- per offrire la gioia a tutti i ragazzi che sono arrivati a Macomer, per tarscorrere una giornata intensa di amicizia». Dello stesso avviso Tore Acca, presidente regionale dell'Oftal, che ha voluto far partecipare a questa grande manifestazione i ragazzi di Villa Chiara di Olbia. Alla fine nessun vincitore e nessun vinto, ma una festa grande, all'insegna dello sport. Insieme.

«Una giornata particolare, di grande spessore sociale, dalla quale occorre prendere esempio- ha detto il sindaco, Riccardo Uda, che ha aperto ufficialmente i gioci, assieme all'assessore Aldo Demontis- onore a questi ragazzi, onore agli organizzatori della manifestazione».

© Riproduzione riservata