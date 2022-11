Entra nel vivo il piano di valorizzazione, di gestione e recupero delle terre gravate da uso civico sulla montagna di Sant'Antonio. Si tratta di un piano elaborato dall'amministrazione comunale di Macomer, che è anche un importante progetto di sviluppo economico del territorio.

Un passo importante in questa direzione sarà compiuto domani sera, con la presentazione dello stato dei lavori del piano di gestione forestale del monte Sas Coas (antico nome del monte di Sant'Antonio). Incontro fissato alle 18.30 nelle ex caserme Mura, al quale parteciperanno primo fra tutti l'assessore al Patrimonio rurale, montano e dell'agricoltura, Mariano Cadoni, che ha lavorato tutti questi anni per portare a compimento questa importante iniziativa, volta a valorizzare l'intera montagna dal punto di vista rurale, forestale e anche dal punto di vista turistico. Ci sarà l'intera amministrazione comunale, col sindaco Antonio Succu e l'assessora ai lavori pubblici, Filomena Colleo, esperta forestale, alcuni esperti del settore, quali Francesco Puddu, Giambattista Mulas, Salvatore Tuscano e i rappresentanti della Elighes Srl.

Agli agricoltori, pastori e alle imprese giovanili in particolare, saranno restituiti terreni di pregio anche per insediare nuove attività. Un progetto importante, che dovrà costituire il volano per l'economia della cittadina.

