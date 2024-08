Il consiglio comunale è stato convocato per domani sera per l'approvazione del progetto di messa in sicurezza del fronte roccioso che domina la parte iniziale della statale 129 Macomer-Nuoro.

Un solo argomento all'ordine del giorno, legato al piano regionale delle infrastrutture, per il recupero di un finanziamento di 250mila euro, risalente al 2018, che era stato revocato e che l'amministrazione comunale ha recuperato.

Un intervento che si rende necessario per evitare che il fronte roccioso, che costituisce un pericolo, possa franare. L'acquazzone dei giorni scorsi, infatti, ha fatto rilevare che la situazione attuale non è idonea, per via dei massi e detriti di ogni genere che l'acqua ha trascinato, invadendo la sede stradale.

I lavori, se tutto dovesse procedere bene, dovrebbero iniziare già alla fine di quest'anno. Il consiglio comunale provvederà ad approvare il progetto con la rimodulazione nella riunione di domani sera.

© Riproduzione riservata