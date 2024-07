La strada statale 129 bis, trasversale sarda, per Bosa e la Planargia, in questo periodo utilizzata da migliaia di turisti, sarà chiusa al traffico mercoledì 24 luglio, per lavori di manutenzione. Ad annunciarlo con una ordinanza è l'Anas, per consentire gli interventi di manutenzione di una travata metallica della linea ferroviaria turistica del trenino verde dell'Arst, danneggiata da un camion pirata lo scorso 12 giugno. Secondo l'ordinanza, la chiusura della strada partirà alle ore 6 di mercoledì e terminerà, presumibilmente, intorno alle 20 dello stesso giorno. L'ordinanza impone alla ditta che deve realizzare i lavori l'installazione della segnaletica necessaria a indicare con chiarezza la viabilità alternativa.

Il traffico, per l'intera giornata di mercoledì, sarà deviato su strade alternative, provinciali e comunali, che attraversano un tratto della montagna di Sant'Antonio tra Macomer e Sindia. Fatto che creerà notevoli disagi soprattutto tra i turisti che si recano al mare.

L'intervento di manutenzione sul ponte di ferro danneggiato era atteso da più di un mese. Il ritardo ha generato l'interruzione dell'attività del Trenino Verde, compromettendo le prenotazioni di giugno, luglio e anche agosto.

