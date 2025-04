A lezione di ambiente e di salvaguardia delle api. Oltre settanta alunni delle scuole elementari dell'istituto "Giannino Caria", hanno partecipato da protagonisti al progetto "Api e Ambiente", promosso dal Rotary Club di Macomer, in collaborazione con l'istituto scolastico, Forestas e l'associazione "Il Bugno". Un’iniziativa importante che ha come obiettivo quello di sensibilizzare tutti a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema, che è fondamentale per l'agricoltura sostenibile e la conservazione della vita, dove le api svolgono un ruolo essenziale.

«L'iniziativa è importante per rispondere ai quesiti degli alunni», dice il dirgente scolastico Sergio Masia, «per sapere quali sono le azioni da fare per produrre il miele. L'iniziativa amplia notevolmente l'offerta formativa». Gaspare Deiana, neo presidente del Rotary Club di Macomer: «Un progetto che si sviluppa in due fasi: lezione e divulgazione del ruolo delle api nell'ambiente e poi nella seconda fase, in autunno il corso per apicoltori, che si terrà nella biblioteca comunale».

Angioletto Serra, ideatore dell'iniziativa, aggiunge: «Un progetto che stiamo portando avanti con la collaborazione delle scuole, di Forestas e l'associazione il Bugno, da un'idea nata dopo l'incendio che nel 2021 ha devastato il Montiferro». Daniela Dettori, insegnate e referente del progetto: «I bambini partecipano attivamente all'iniziativa, realizzando degli elaborati legati al progetto ambientale. Una partecipazione che proseguirà con una visita a Dorgali, poi col coinvolgimento, in vari laboratori, previsti nella fiera nazionale degli ovini, in programma il prossimo 3 maggio ai piedi del monte di Sant'Antonio».

Al progetto la scuola partecipa, non solo con gli alunni, ma anche con le docenti, quali Miriam Tanchis, Monica Careddu, Barbara Pittalis, Patrizia Conqua, Silvia Manca e Giovanni Manca.

