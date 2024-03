Dodici le allieve, aspiranti professioniste delle artiterapie. Con la collaborazione della cooperativa Soleanima, che mette a disposizione i locali, i giorni scorsi sono stati avviati i corsi nella scuola di artiterapie, curati dal centro studi Artile, per la formazione di professionisti altamente qualificati.

I corsi consentono di effettuare percorsi di musicoterapia, arteterapia, danza e movimento terapia e teatro terapia. Le allieve che stanno frequentando i corsi provengono da Nuoro, dalla Baronia, da Oristano e Olbia, ma con l'obiettivo di coinvolgere anche le scuole del territorio, su iniziativa della cooperativa Soleanima.

Niccolò Cattich (foto Oggianu)

«Si tratta di un corso triennale, dove si propone la formazione professionale per l'acquisizione del titolo di arteterapista - spiega Niccolò Cattich, psichiatra e analista della società italiana di psicologia individuale - si tratta di laboratori che spesso vengono integrati con altre discipline e dove si fanno nuove esperienze. Propone quindi attività di divulgazione, formazione e ricerca, integrando tra loro le diverse discipline dell'arteterapia». L'incontro di formazione ha per titolo "Mito e Narrazione di sé», il perché a Macomer lo spiega lo stesso Cattich: «Perché è una cittadina baricentrica e quindi una sede logistica molto conveniente. Rispetto a Nuoro, per fare un esempio, è facilmente raggiungibile in treno».

Artile si avvale della stretta collaborazione della cooperativa Soleanima, che ha tra i suoi collaboratori Antonio Dettori, tutor sardo per il centro studi Artile. «I corsi proseguiranno anche nei prossimi mesi - dice la presidente della cooperativa Soleanima, Mara Pintori - noi ospitiamo i laboratori, che costituiscono un importante risultato e che danno lustro alla nostra cittadina, con l'obiettivo di coinvolgere le scuole del territorio».

Mara Pintori (foto Oggianu)

