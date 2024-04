L'ampliamento della struttura di Nuraghe Ruggiu, unica Rsa in provincia di Nuoro, vale 20 posti letto in più, rispetto ai 40 attuali. Sereni Orizzonti, la società che gestisce la struttura, sollecita un incontro alla Asl per avviare in tempi immediati i lavori, quindi il progetto di ampliamento.

«Sono molte le sollecitazioni che riceviamo per avviare l'ampliamento», scrive in un documento la società, che ha realizzato e gestisce in concessione i 40 posti letto attuali nell'unica residenza per anziani in provincia di Nuoro. Nel documento la società aggiunge: «L'esigenza di nuovi posti letto è forte e la concessione aggiudicata nel 2014 consente l'ampliamento di 20 nuovi posti letto».

L’autorizzazione edilizia è stata già concessa con determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi e con provvedimento unico del luglio dello scorso anno. «Stiamo attendendo un incontro alla Asl per avviare la costruzione - dice l'amministratore del gruppo Sereni Orizzonti, Gabriele Meluzzi - il progetto, già approvato, prevede nuovi posti letto. L'opera potrebbe essere realizzata in non più di 24 mesi». Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo nucleo da 20 posti letto al secondo piano della residenza, già operante, con camere doppie e singole, soggiorni e sale da pranzo per la socializzazione degli ospiti. Il piano sarà collegato al resto della struttura già esistente con la scala, l'ascensore per disabili e montalettighe.

«L'intenzione - è scritto ancora nel documento - è quella di accogliere le numerose richieste di assistenza e cura che arrivano dal territorio, con importanti ricadute occupazionali per figure professionali come medici, infermieri e operatori socio-sanitari». La Sereni Orizzonti, oltre gestire la Rsa di Macomer, gestisce anche altre due residenze in Sardegna, quella de "Gli Ulivi", a Silanus, e la Rsa "Matida" di Sassari. Sereni Orizzonti è soprattutto una importante realtà nella provincia di Nuoro. È uno dei primi gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e anche all'estero.

