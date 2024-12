Mentre la raccolta è ancora in corso, con oltre 100 volontari, a Macomer si fanno le prime stime dell'iniziativa che ha visto protagoniste le quattro parrocchie cittadine con la Caritas e anche con i volontari dell'Oftal.

Un’iniziativa che oggi ha anche registrato la visita a sorpresa della governatrice Alessandra Todde, che sul territorio per una visita istituzionale ha voluto rendere omaggio all’impegno dei tanti addetti sul campo.

Dai primi dati emerge che sono stati raccolti viveri e quanto altro per un valore che si aggira attorno ai 30mila euro. Per l'intera giornata i volontari hanno stazionato davanti e all'ingresso dei supermercati, dei market e anche dei piccoli negozi, sollecitando la solidarietà della gente, per venire incontro alle esigenze di tante famiglie, circa 200, con tanti bambini, che vivono in povertà. La generosità è stata esemplare.

La raccolta è stata effettuata grazie alla collaborazione dei gruppi di vendita alimentare che operano a Macomer.

Gruppo di volontari con il parroco padre Andrea Rossi (foto Oggianu)

Il parroco, padre Andrea Rossi, esprime la totale soddisfazione: «Dobbiamo ringraziare quanti hanno voluto contribuire a questa importante giornata, con la solidarietà. Ringrazio in particolare i volontari, che per l'intera giornata si sono prodigati affinché si raccogliesse il possibile. Un grazie immenso a tutti».

A coordinare l'iniziativa il vice parroco, don Marco Saurra, che ha creato un'ottima rete di collaboratori, molti dei quali hanno agito, oltre nell'opera di sensibilizzazione, anche mettendo a disposizione il loro tempo libero. «È stata una giornata di festa. Una giornata colma di significato, con la generosità di tanti, che ci ha veramente entusiasmato e commosso allo stesso tempo».

Si attende la fine della giornata per fare un bilancio complessivo, ma intanto gli operatori della Caritas si organizzano per far arrivare alle famiglie indigenti quanto è stato raccolto, che consente a tanti di trascorrere un Natale con meno sofferenze e con speranza.

© Riproduzione riservata