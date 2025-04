Senso unico alternato anche nella strada d'uscita per Nuoro, oltre a quello della ex Carlo Felice per Cagliari, entrambe di pertinenza della Provincia di Nuoro. Una situazione che sta creando un forte disagio per centinaia di automobilisti, mezzi pesanti e mezzi pubblici, che la percorrono tutti i giorni.

Proprio ieri la Provincia ha pubblicato l’ordinanza che istituisce il senso unico alternato, disciplinato da impianto semaforico con relativa segnaletica, lungo la strada provinciale ex 129, nell’area di accesso a Macomer da Nuoro, in località Funtana 'e Cannone.

Il dispositivo, richiesto dal Comune di Macomer, si rende necessario per consentire la realizzazione in sicurezza dei lavori di sistemazione del fronte roccioso prospiciente il tratto di strada che era stato interessato, negli anni scorsi, da fenomeni di smottamento. I lavori dovrebbero terminare entro il prossimo mese di luglio, grazie ad un finanziamento della Regione di 250 mila euro. Il senso unico alternato, permane, dopo circa un anno, anche sulla ex Carlo Felice, nella zona di Orovò.

«Sollecitiamo la Provincia a concludere i lavori - dice l'assessore ai lavori pubblici, Aldo Demontis - qualche mese fa ci avevano assicurato una variazione di bilancio per consentire la realizzazione dei lavori, ma ancora nulla è stato fatto. Ci cascano le braccia, mentre i cittadini, irritati da questa situazione, ci chiedono tutti giorni una soluzione immediata al problema».

