Sicuramente è una delle associazioni culturali e politiche più attive e importanti dell'isola, protagonista nelle innumerevoli iniziative legate al panorama politico e culturale della Sardegna. Si tratta dell'associazione Nino Carrus, che recentemente ha compiuto 20 anni, che presenta l'ottava edizione della prestigiosa iniziativa “Premio Nino Carrus”, riservata al mondo giovanile. Anche questa edizione, come le precedenti, pone un focus particolare su temi cruciali per il futuro delle aree interne della Sardegna, alla ricerca di risposte adeguate dalle tecnologie emergenti, dalla transizione digitale e dall’uso consapevole dell’intelligenza artificiale.

«Questa edizione - spiega la presidente dell'associazione, Rosanna Carboni - introduce una significativa novità, cioè la distinzione in due sezioni, per valorizzare in modo mirato il contributo di diverse categorie di partecipanti». La Sezione A è rivolta a giovani fino a 40 anni, già in possesso di diploma, è dovranno sviluppare un progetto sul tema “Transizione digitale e intelligenza artificiale nelle aree interne della Sardegna: idee, progetti e opportunità per promuovere uguaglianza territoriale e benessere sociale nei piccoli paesi”.

La Sezione B è destinata alle studentesse e agli studenti degli Istituti Superiori della Sardegna, con la possibilità di presentare proposte innovative sul tema "Futuro senza confini: AI, nuove tecnologie e digitale per rilanciare lo sviluppo in Sardegna".

«I temi - dice ancora la presidente - sono stati individuati con la consapevolezza che le nuove soluzioni tecnologiche potrebbero garantire centralità e sviluppo, se adeguatamente sviluppate, anche alle aree interne migliorando i servizi e aprendo nuove prospettive di lavoro. Il premio è un’opportunità per pensare, proporre e costruire il futuro dei paesi e delle città sarde, senza confini e senza barriere».

Sono previsti premi in danaro. Le domande possono essere inviate esclusivamente online entro il 30 novembre 2025, seguendo le indicazioni sul sito ufficiale [www.ninocarrus.it](http://www.ninocarrus.it) o tramite email a premioninocarrus@gmail.com. Il Premio Nino Carrus, che negli anni ha portato visibilità e prestigio alla associazione, si propone, attraverso i temi individuati per questa edizione, di stimolare riflessioni e ispirare proposte innovative per costruire un futuro senza confini per la Sardegna interna, valorizzando l’ingegno e la

creatività delle giovani generazioni. «L’Associazione - è scritto in un comunicato - valorizza il potenziale straordinario dei giovani e promuove partecipazione, inclusione e collaborazione, affinché siano protagonisti del cambiamento e dello sviluppo della Sardegna interna».

Per la valutazione l'associazione si riserva di avvalersi della collaborazione di Istituzioni universitarie e importanti Istituti di ricerca, che aderiranno al presente bando e ne condivideranno lo spirito e gli obiettivi.

