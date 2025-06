Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dello storico edificio scolastico di via Roma, al centro della cittadina. SI procede con un finanziamento complessivo di circa 800 mila euro, finanziati dalla Regione, che ha accolto le richieste dell'amministrazione comunale, dopo il crollo dei cornicioni dallo storico edificio scolastico di via Roma, il più antico della zona, realizzato nel 1929. Sono stati quindi avviati i lavori che interesseranno, in particolare, il rifacimento delle facciate prospicienti via Roma, via Genova e via Deledda. Un finanziamento ottenuto in due trance. La prima, pari a 450 mila euro, interesserà la ristrutturazione della facciata principale, con la ricostruzione dei caratteristici cornicioni, che sono crollati nell'ottobre di due anni fa, che ha costretto il Comune a dichiarare l'emergenza, quindi chiedere finanziamenti per il consolidamento della struttura, che è stato fatto in tempi record, per consentire agli alunni di la sicurezza necessaria. Il Comune però è voluto andare oltre, che ha chiesto e ottenuto un ulteriore finanziamento per la sistemazione complessiva delle facciate interne, ma anche con la sostituzione degli infissi.

© Riproduzione riservata