Macomer rischia l'isolamento per via del grave dissesto in cui versano le strade di accesso al paese. La situazione è gravissima e rischia di aggravarsi nei prossimi mesi, quando andrà a regime il nuovo termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo, dove quotidianamente arriveranno camion carichi di rifiuti da 147 comuni del centro e del nord Sardegna.

Tutte le strade di accesso sono in pessime condizioni, con diversi problemi che ne compromettano la sicurezza e la fruibilità. Un problema che riguarda diverse strade, quelle statali, provinciali e anche comunali.

La ex Carlo Felice (ora provinciale) che da Macomer porta alla zona industriale di Tossilo e al bivio di Borore, che è l’uscita per la statale 131 verso Cagliari, è un percorso di guerra pericoloso. Si è in attesa di un intervento per risanare un costone franoso. Peggio ancora le condizioni della provinciale che collega Macomer col Montiferru, quindi col monte di Sant'Antonio. Una costellazione di buche di tutti i tipi e dimensioni crea una situazione di grande pericolo. Stessa situazione l'uscita nord della cittadina, verso la Planargia e verso Sassari, un tratto di pertinenza comunale e dal bivio per Bosa fino alla 131 di pertinenza statale. Lo stato di abbandono delle strade, che sono poi le principali vie di accesso a Macomer, sta progressivamente isolando la cittadina.

