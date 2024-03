In carrozza, si parte. Il giorno di Pasquetta riprenderà a viaggiare il Trenino Verde, sulla tratta tra Macomer e Tresnuraghes, la cui attività era sospesa per lavori di manutenzione lungo la linea. Si inaugura quindi la nuova stagione del trenino in tutta l'Isola. Per la circostanza la cooperativa Esedra, alla quale è affidata la gestione, il primo aprile organizza il primo viaggio, a bordo della storica carrozza Bauchiero, del 1913, lo stesso modello nel quale, il 1921, viaggiò lo scrittore David Herbert Lawrence.

L'appuntamento è fissato alle ore 9 del giorno di Pasquetta, nella stazione di Macomer. Il trenino si addentra quindi nei territori segnati dall'antica tradizione pastorale e fa la prima tappa nella Abbazia cistercense di Santa Maria di Corte, a Sindia, chiesa edificata nel 1147 e considerata tra le più antiche d'Europa.

Il viaggio proseguirà fino a Tinnura, con visita nel paese dell'arte e si concluderà a Tresnuraghes, con sosta e degustazione della malvasia e dei dolci tipici del luogo. Il trenino ancora non potrà proseguire la sua marcia verso Bosa Marina, in quanto la linea, che è stata interessata da una profonda manutenzione e di ripristino, dopo l'incendio dell'estate del 2021 che l'aveva danneggiata, ancora non è disponibile. L'Arst conta di consegnarla già dal prossimo mese di maggio. Intanto la cooperativa Esedra continuerà i viaggi il 25 e il 28 aprile e poi il primo maggio. Il trenino verde partirà in successione anche nelle altre linee turistiche della Sardegna.

