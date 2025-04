Per gli amministratori comunali è un'opera importante per riaffermare i valori dello sport. Così la richiesta di finanziamento alla Regione, che vale un milione di euro è stata accolta. Il Comune, dal canto suo, ci mette 300 mila euro.

Tutto per rivitalizzare, quindi riqualificare i due campi di calcio di Sertinu, che saranno utilizzati prevalentemente alle scuole di calcio e per riaffermare il valore dello sport. Due campi di calcio, ma anche lo Skate Park. Un'area che sarà presto interessata da una importante attività di riqualificazione, grazie ai finanziamenti che ha ottenuto il Comune dalla Regione e quello che richiederà il Comune al Credito Sportivo, con interessi a tasso zero. Alla riqualificazione sono interessati maggiormente i due campi di calcio, dove si allenano le squadre giovanili e soprattutto tanti ragazzi. In uno dei campi di calcio, sarà prima di tutto sostituita l'erbetta sintetica, con un materiale più moderno e adeguato alle esigenze dei giovanissimi, visto che l'attuale dal prossimo mese di maggio non avrà più l'omologazione. I lavori procederanno anche con la sistemazione degli spogliatoi e palestre, che saranno dotate di riscaldamento e dell'acqua calda proveniente dall'impianto di fotovoltaico realizzato un paio di anni fa, proprio al centro dell'area sportiva di Sertinu.

Oltre alla sostituzione dell'erbetta sintetica, saranno realizzate le tribune coperte e sistemata la recinzione. L'inizitiva è stata presentata nell'ultima riunione del consiglio comunale, con il parere estremamente postivo da parte degli amministratori comunali, col sindaco Riccardo Uda, l'assessore allo sport, Mariano Barria e l'assessore ai lavori pubblici Aldo Demontis. Altri 800 mila euro saranno assegnati per la sistemazione dell'altro campo di calcio sempre di Sertinu. Finanziamenti che attendono l'approvazione da parte della Regione, attraverso l'Unione dei Comuni, con il piano di sviluppo territoriale. Intervento che prevede la realizzazione delle tribune, sistemazione degli spogliatoi e recinzione, quindi la realizzazione delle tribune coperte. Tutto per i giovani, ma anche per gtli adulti.

© Riproduzione riservata