Si sono vissuti momenti di grande apprensione ieri sera a Lodè durante i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. In due incidenti distinti, un 35enne e un minorenne del posto sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave.

Il primo episodio si è verificato nella piazza dove si stava allestendo il grande falò che ogni anno viene acceso nella vigilia del giorno dedicato al santo abate. P.F. è volato giù dal carico sistemato su un carrello di un trattore, sbattendo violentemente la testa al terreno. Soccorso dal 118 è stato trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato trattenuto in osservazione per un forte trauma cranico. Le sue condizioni fortunatamente sono rimaste sempre stabili.

Subito dopo la macchina dei soccorsi si è dovuta rimettere in moto per un incidente che ha coinvolto un minorenne che si era seduto sul bordo del bagagliaio di un’auto, poi tamponata da un’altra macchina che la seguiva da vicino ferendo il ragazzo alle gambe. Anche in questo caso è scattata la corsa verso il San Francesco di Nuoro, dove il minorenne è stato rimandato a casa dopo accurati controlli che non avevano fatto emergere lesioni gravi.

