Un patrimonio naturale da salvaguardare. E in primo piano il contributo degli studenti, preziosi interpreti per la realizzazione di un progetto virtuoso che poggia su azioni di riciclo, differenziazione corretta dei rifiuti e smaltimento delle plastiche. Ecco il messaggio che si è levato oggi da Lodè, da una giornata ecologica organizzata dal Comune, in collaborazione con la Ciclat- Dlr Ambiente e il Ceas. I ragazzi dell’istituto comprensivo Clarice Zanella si sono impegnati, divisi in due squadre, nella raccolta dei rifiuti. Hanno ripulito quelle aree che frequentano tutti i giorni, hanno dato l’esempio.

Il messaggio

Responsabilizzare i giovanissimi sulla tutela del verde pubblico, degli spazi comuni. L’iniziativa avviata a Lodè rappresenta una presa d’atto che vuole portare i ragazzi a ragionare sulle proprie responsabilità. La giornata ecologica si è aperta con gli interventi dei rappresentanti degli enti coinvolti. Un dialogo con i giovanissimi, costruttivo ed empatico. La sindaca Antonella Canu ha rimarcato l’importanza di simili appuntamenti, fondamentali per la salute del patrimonio ambientale del paese. Gli operatori del Ceas, Enedina Pau e Angelo Canu, e il responsabile tecnico della Ciclat, Ezio Piredda, hanno ricordato agli studenti il corretto utilizzo della raccolta differenziata e risposto alle loro domande. Presenti all’incontro anche Andrea Dalu, responsabile della Polizia locale, Melchiorre Pala, ispettore capo della Guardia forestale di Lula, e i carabinieri Giusi Lunetta e Antonio Tanda.

Lotta all’inciviltà

I ragazzi si sono dati appuntamento nel piazzale della loro scuola. Armati di guanti e buste hanno così iniziato a ripulire la zona. «Questi momenti di riflessione sono significativi - dice la sindaca di Lodè, Antonella Canu - perché i ragazzi e le ragazze devono mettere in moto un cambiamento importante. Devono essere soprattutto consapevoli che quello che li ospiterà tra vent’anni sarà l’ambiente che oggi hanno contribuito a sporcare o a migliorare. Potranno quindi contribuire a potenziare uno sviluppo sostenibile fatto di progettualità, azioni di miglioramento e di tutela, piccoli e grandi passi che preservino l’ambiente». L’assessora Loredana Calvisi aggiunge: «Lodè ha chiuso l’annualità scorsa con una percentuale di differenziata dell’85,77 per cento. Significa che il lavoro che stiamo portando avanti con i ragazzi e con la cittadinanza sta dando i risultati sperati. Siamo soddisfatti ma anche consapevoli che questo percorso non deve fermarsi oggi ma proseguire per lasciare ai lodeini un paese davvero sostenibile, sano e pulito». Giornata ecologica ma non solo. La mostra dell’artista Franco Nanu ha dato un tocco di originalità all’iniziativa, con le opere realizzate con materiali riciclati.

