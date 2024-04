Nuoro si ferma per l’ultimo saluto a Patryik e Ythan. Con la città in lutto, la chiesa di San Domenico Savio ospita i funerali dei due ragazzi morti la sera di Pasquetta nel crollo di un vecchio edificio in via Dessanay. Un momento di raccoglimento e di dolore, con la celebrazione presieduta dal vescovo Antonello Mura.

Un momento dei funerali a Nuoro per Patrik e Ythan

Una messa toccante che segue la fiaccolata che, ieri sera, tra via Dessanay e la chiesa, ha richiamato migliaia di persone.

Al termine della funzione, all’esterno della chiesa, il lancio di palloncini bianchi.

