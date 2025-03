Job Skill, un grande evento per l'orientamento dell'Its Sardegna. Si terrà a Macomer, venerdì 21 marzo mattina, la terza tappa dedicata all'orientamento e alla formazione degli Its Sardegna, tra innovazione tecnologica e didattica immersiva per un futuro di alta specializzazione, per oltre 200 studenti delle quinte classi di tutta la provincia di Nuoro.

Un incontro, quello di venerdì, che vedrà momenti di orientamento per i più giovani, ma anche la partecipazione di esperti del settore, autorità istituzionali, docenti e studenti delle scuole superiori, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione degli strumenti e della didattica come approccio chiave per il futuro del mondo del lavoro.

Gli obiettivi dell'evento, (la manifestazione si svolgerà nel Centro Servizi Culturali, ex caserme Mura) sono legati ai percorsi di formazione post-diploma che offrono competenze tecniche specializzate in settori strategici per lo sviluppo economico dell'isola. Gli studenti, tra l'altro, saranno i protagonisti della simulazione pratica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che li vedrà protagonisti, guidati da un esperto che li aiuterà a muoversi nel nuovo affascinante mondo.

A margine dell'iniziativa, a partire dalla 11.30, si svolgerà un convegno per discutere sull'importanza della formazione per accedere alle nuove professioni del futuro e dove verrà illustrata la riforma tecnico professionale.

All'iniziativa parteciperà, tra gli altri, il dirigente dell'Istituto tecnico "S.Satta" di Macomer, e il presidente dell'Anpo, oltre al presidente dell'Anci, Daniela Falconi. Alberto Masoni, coordinatore delle attività Etic/Pnrr, parlerà dell'Einstein Telescope e offrirà una panoramica sugli investimenti legati al PNRR e sulle opportunità che ne derivano per gli ITS. Gianluca Atzori guiderà gli studenti all'orientamento del sistema Its.

© Riproduzione riservata