La Polizia Locale di Nuoro ha diffuso i dati relativi agli incidenti stradali verificatisi nel primo trimestre del 2025 all’interno del centro abitato. I numeri mostrano un miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: tra gennaio e marzo sono stati registrati 47 sinistri contro i 60 del 2024, con una riduzione del 22 per cento. Nonostante il calo complessivo si segnala un aumento dei pedoni coinvolti, 8 nel 2025 a fronte dei 5 dell’anno precedente. Fortunatamente non si sono registrati decessi mentre il numero dei feriti ammonta a 10

Le fasce orarie più critiche restano quelle centrali della giornata. Tra le 8 e le 12 si sono verificati 19 incidenti mentre tra le 12 e le 18 se ne contano 18. Le cause principali degli incidenti sono legate a comportamenti scorretti alla guida, in particolare la velocità non adeguata alle condizioni del traffico e della strada, che ha causato 10 sinistri, e il mancato rispetto della precedenza e le manovre di svolta imprudenti, responsabili di 17 episodi.

Nel periodo in esame la Polizia Locale ha anche deferito due conducenti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Il costo sociale stimato degli incidenti avvenuti nei primi tre mesi del 2025 ammonta a 910.678 euro, una cifra che comprende danni materiali, costi sanitari e ricadute economiche e sociali sulle persone coinvolte. Il Comando della Polizia Locale rinnova l’invito a tutti i cittadini a rispettare le norme del Codice della Strada, sottolineando l’importanza di una guida consapevole e responsabile, fondamentale per la sicurezza propria e degli altri

