Incidente sulla provinciale 58 Nuoro-Orgosolo.

Una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada all’altezza del chilometro 10 ribaltandosi più volte su se stessa.

Sul posto una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e il 118. Il conducente è stato liberato dalla macchina distrutta e trasferito all’ospedale San Francesco.

Per mettere in sicurezza la strada, a rischio anche per un importante sversamento di carburante, è stato necessario chiuderla temporaneamente al traffico.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.

