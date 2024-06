Un’auto è stata incendiata la scorsa notte a Nuoro.

Una squadra del Comando provinciale è intervenuta alle 2.20 in via Tridentina per domare le fiamme che avevano avvolto una Fiat 500.

I pompieri hanno solo potuto evitare che l’incendio non si propagasse alle altre auto vicine, dopo aver domato le fiamme hanno bonificato il sito. La Fiat 500 è andata completamente distrutta.

Concluse le operazioni, sono iniziati gli accertamenti sulla natura del rogo, che è doloso.

