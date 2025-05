Sul tetto della Sardegna in sella alle moto da enduro. Ma è vietato. C’è un’indagine della Forestale su un gruppo di turisti stranieri appassionati di escursioni in fuoristrada in sella alle due ruote che nei giorni scorsi ha raggiunto la croce di Punta Lamarmora, la vetta del Gennargentu, correndo lungo i sentieri che dovrebbero essere riservati ai visitatori che si muovono a piedi o in bici.

I turisti stranieri in moto a Punta La Marmora

Passaggi tracciati che hanno riportato dei danni a causa del passaggio delle loro ruote e di quelle di coloro che hanno dimostrato la stessa inciviltà nel recente passato. Uno sfregio su tracce calpestabili immerse nella natura che sono state oggetto di rifacimento grazie all’utilizzo di fondi Por.

A segnalare la vicenda ai ranger è stato il direttore generale di Forestas, Antonio Casula: ai vertici dell’ente è stato inviato un corposo dossier di foto e video che documentavano il “raid”. L’individuazione dei responsabili non dovrebbe essere difficile.

