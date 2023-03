Il San Francesco di Nuoro è il miglior ospedale sardo.

Almeno secondo il magazine americano Newsweek, che con Statista Inc. ha presentato per il quinto anno consecutivo il “World’s best hospitals”, la classifica annuale dei migliori ospedali al mondo del 2023, scelti tra oltre 2.300 strutture di 28 stazioni.

Sono 13 gli ospedali italiani che rientrano nella classifica dei migliori 250 al mondo, e tra questi l’unico sardo è appunto quello nuorese, con un range del 70,75%.

Le caratteristiche prese in considerazione sono il livello delle cure, la qualità della ricerca e anche la capacità di attrazione per i professionisti sanitari. Per la prima volta tra i parametri è stata presa in considerazione anche l’esistenza di indagini strutturate rivolte ai pazienti per verificare l’efficacia delle cure e la percezione di miglioramenti di qualità della vita.

Invariati, rispetto agli anni scorsi, gli altri tre indicatori: il parere di esperti medici e del mondo della sanità ospedaliera, i risultati delle indagini di soddisfazione sui pazienti, il grado di raggiungimento di standard qualitativi internazionali (sicurezza del paziente, misure igieniche e qualità dei trattamenti).

La Direzione strategia della Asl 3 di Nuoro apprende la notizia «con grande soddisfazione».

«Il raggiungimento di risultati di questo livello, certificati da un organo terzo, ci infondono ottimismo, soprattutto se si considera che uno degli indicatori del report – capacità di attrazione della struttura – smentisce la narrazione negativa e catastrofista che si percepiva appena un anno fa, e che, seppur faticosamente, ci stiamo lasciando alle spalle».

Un ulteriore incentivo, sottolinea la Asl, per tutti quei professionisti che vogliano investire nella loro crescita professionale e umana in una struttura dinamica, giovane e capace di produrre eccellenze.

«Siamo davvero orgogliosi di questo risultato – conferma Angelo Domenico Palmas, direttore dell'Ematologia nuorese – e in particolare di essere l'unico ospedale sardo ad entrare nella graduatoria nazionale stilata dal Newsweek, e questo conferma che l’attuale congiuntura dell'ospedale San Francesco offre straordinarie prospettive di crescita ulteriore sia nelle attività cliniche che in quelle di ricerca».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata