«Sabato 24 maggio, per tutto il giorno, portiamo lenzuoli bianchi come sudari in ogni piazza d’Italia, ricopriamo il selciato, appendiamoli a finestre e balconi di edifici pubblici e privati. Facciamolo come singole persone o come istituzioni».

È l’appello lanciato dal Comune di Orgosolo, che aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione lanciata per tenere alta l’attenzione sul massacro in corso a Gaza, da anni sotto il fuoco di Israele a seguito dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023.

«Come amministrazione comunale abbiamo sempre dato importanza ai gesti di solidarietà, anche se simbolici», spiegano dal municipio barbaricino, «come si fa a piangere 50.000 morti?»

(Unioneonline/E.Fr.)

