Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio in territorio di Dualchi.

La colonna di fumo è visibile da chilometro di distanza e, stando a quanto si apprende, le fiamme si starebbero dirigento verso Sedilo.

Per contrastare l'imponente fronte sono decollati due canadair da Ciampino, a supporto delle attività delle squadre dell’antincendio regionale: è la prima volta del 2025 che è necessario l’intervento degli aerei. Mezzi che al momento non sono ancora schierati in Sardegna: stando agli annunci della Regione potrebbero non essere operativi da prima della fine del mese.

In azione anche due elicotteri, partiti dalle basi operative di Villasalto e Pula Le fiamme sono partite in località "Su Ghercu" e interessa dei pascoli alberati e un bosco di sughere.

Anche nel caso degli elicotteri la flotta non è ancora al completo: l’ultimo bando regionale, diramato in emergenza, per il supporto dall’alto, è andato deserto in due lotti, che riguardano il settore sud occidentale dell’Isola, dove le basi per ora sono scoperte.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata